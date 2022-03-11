Події

15:03 11.03.2022

Зеленський очікує нових санкцій проти Росії

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Зеленський очікує нових санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський очікує нових санкцій проти Росії після руйнівних бомбардувань міст.

"Гуманітарна катастрофа – два слова, які стали повноцінним синонімом інших двох слів – Російська Федерація. Уночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців, харків'ян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю вдень.

На думку президента, "якщо це продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Я очікую вже сьогодні нових санкційних рішень наших партнерів". "Росія повинна платити за цю жахливу війну. Платити щоденно!" - заявив він.

Теги: #рф #санкції #зеленський
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