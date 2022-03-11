Події

13:55 11.03.2022

В Ізюмі триває запеклий бій, евакуація неможлива - начальник управління міськради

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Через запеклі бої в м. Ізюмі Харківської області не змогли проїхати ні гуманітарна допомога, ні евакуаційні автобуси, повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"В Ізюмі йде запеклий бій. На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога від Червоного Хреста, ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти "зеленим коридором" в Ізюмі. Зранку в місті розпочався запеклий бій, і вибухи не вщухають", - написав Стрельник на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, російські окупанти також обстрілюють прилеглі села.

Джерело: https://www.facebook.com/max.strel.9/posts/1714708158736403

Теги: #евакуація #війна #ізюм
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