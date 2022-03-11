Майже півмільйона "військових" пенсій підвищено в середньому на 787 грн із 1 березня - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України заявляє, що з 1 березня 2022 року в середньому на 787 грн підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів.

Зокрема, згідно з повідомленням пресслужби міністерства, для 368 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, розмір підвищення в середньому становить 837 грн, для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за інвалідністю, розмір підвищення в середньому становить 995 грн, для 79 228 отримувачів пенсій при втраті годувальника розмір підвищення становить 451 грн.