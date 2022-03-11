Хакери "Anonymous" зламали базу даних Роскомнагляду

Група хакерів "Anonymous" зламали базу даних Роскомнагляду та виклали у відкритий доступ понад 360 тисяч файлів, повідомляє "Anonymous".

"Anonymous успішно зламали і злили базу даних Роскомнагляду, федерального органу виконавчої влади Росії, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських засобів масової інформації, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", - написали "Anonymous" в Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/YourAnonTV/status/1501942349550653443?fbclid=IwAR1A8V_hfvGJJ0tU-uEhE15r-f4VR5eSpCp_UUjOuWHeSR--EoVtMGE