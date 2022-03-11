Російські війська щопівгодини обстрілюють житлові масиви Маріуполя - мер

Російські війська щопівгодини завдають авіаударів по житлових масивах Маріуполя, заявив мер міста Вадим Бойченко.

"15-й день триває цинічна і знищувальна війна проти людства. Два дні пекла, армагеддону, які нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненого озброєння, "Градами", гаубицями по житлових масивах. Сьогодні вони цинічно розстріляли ДСНС. Кожні 30 хвилин у місто Маріуполь заходила авіація, працювала по житлових масивах, вбиваючи мирне населення – літніх людей, жінок, дітей", - сказав він у своєму відеозверненні.

Бойченко також наголосив, що російські окупанти тримають у полоні 400 тисяч городян, які щодня чекають на гуманітарний коридор.

Джерело: https://t.me/mariupolrada/8808