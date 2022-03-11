Події

00:18 11.03.2022

Російські війська щопівгодини обстрілюють житлові масиви Маріуполя - мер

1 хв читати

Російські війська щопівгодини завдають авіаударів по житлових масивах Маріуполя, заявив мер міста Вадим Бойченко.

"15-й день триває цинічна і знищувальна війна проти людства. Два дні пекла, армагеддону, які нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненого озброєння, "Градами", гаубицями по житлових масивах. Сьогодні вони цинічно розстріляли ДСНС. Кожні 30 хвилин у місто Маріуполь заходила авіація, працювала по житлових масивах, вбиваючи мирне населення – літніх людей, жінок, дітей", - сказав він у своєму відеозверненні.

Бойченко також наголосив, що російські окупанти тримають у полоні 400 тисяч городян, які щодня чекають на гуманітарний коридор.

Джерело: https://t.me/mariupolrada/8808

Теги: #маріуполь #обстріли
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:40 11.03.2022
Окупанти зірвали доставку гуманітарного вантажу в Маріуполь і евакуацію, розпочавши танкову атаку, - Зеленський

Окупанти зірвали доставку гуманітарного вантажу в Маріуполь і евакуацію, розпочавши танкову атаку, - Зеленський

19:44 10.03.2022
Верещук знову закликала світову спільноту врятувати Маріуполь від гуманітарної катастрофи

Верещук знову закликала світову спільноту врятувати Маріуполь від гуманітарної катастрофи

18:48 10.03.2022
У ЄС засудили обстріл пологового будинку в Маріуполі та інші жорстокі злочини РФ в Україні, за які винних буде покарано, - заява ЄС

У ЄС засудили обстріл пологового будинку в Маріуполі та інші жорстокі злочини РФ в Україні, за які винних буде покарано, - заява ЄС

17:06 10.03.2022
Через масовані обстріли в Харкові лишилися без тепла майже 350 житлових будинків

Через масовані обстріли в Харкові лишилися без тепла майже 350 житлових будинків

16:13 10.03.2022
Агресор обстрілює машини, які доставляють кисень до ковідних лікарень, - міністр охорони здоров'я

Агресор обстрілює машини, які доставляють кисень до ковідних лікарень, - міністр охорони здоров'я

13:00 10.03.2022
На Чернігівщині знищено дивізіон "Іскандер-М", який стріляв у мирних жителів, - Оперативне командування "Північ"

На Чернігівщині знищено дивізіон "Іскандер-М", який стріляв у мирних жителів, - Оперативне командування "Північ"

09:43 10.03.2022
Унаслідок ранкового авіаобстрілу Маріуполя одна людина загинула - міськрада

Унаслідок ранкового авіаобстрілу Маріуполя одна людина загинула - міськрада

07:37 10.03.2022
Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

07:19 10.03.2022
Російські окупанти обстрілюють мирне населення, яке пересувається пішки між населеними пунктами в Чернігівській області, є втрати – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Російські окупанти обстрілюють мирне населення, яке пересувається пішки між населеними пунктами в Чернігівській області, є втрати – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

22:29 09.03.2022
Російські окупанти обстрілюють блокпости в Миколаєві з боку Кропивницького – мер

Російські окупанти обстрілюють блокпости в Миколаєві з боку Кропивницького – мер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загрози ядерної війни з боку Росії – блеф, вважає Зеленський

Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків

У Коростені російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, обстріляли трьох людей - Держприкордонслужба

Війна в Україні забрала життя щонайменше 549 цивільних, ще 957 поранено – ООН

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

Членство України в ЄС - фінальний іспит для Європи, вважає Зеленський

Українські військові дають відсіч і стримують наступальну операцію сил РФ - генштаб ЗСУ

Ніякої хімічної або іншої зброї масового ураження ніхто в Україні не розробляв - Зеленський

НІЯКОЇ ХІМІЧНОЇ АБО ІНШОЇ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ НІХТО В УКРАЇНІ НЕ РОЗРОБЛЯЄ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

"Тріолан" відновив доступ до мережі на 70% у восьми містах

ОКУПАНТИ РОЗПОЧАЛИ ТАНКОВУ АТАКУ ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ ДО МАРІУПОЛЯ ГУМАНІТАРНОЇ КОЛОНИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

США виділять $53 млн на гуманітарну допомогу Україні, оцінюють кількість тих, хто її потребує, у 12 млн

США готові підтримувати будь-які дипломатичні зусилля Києва - Держдеп

Кулеба вважає, що постійні фейки російських чиновників про біологічну зброю в Україні можуть свідчити, що РФ готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором

Інтерпол не виключатиме зі своїх лав Росію, але впровадить нову схему розгляду її запитів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА