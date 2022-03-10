До Польщі прибули прокурори Міжнародного суду для збору доказів злочинів російського агресора в Україні

УКРАЇНА – До Польщі прибула група прокурорів із Міжнародного кримінального суду для збору доказів злочинів унаслідок російської агресії проти України, повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з віцепрезидентом США Камалою Гарріс.

"До нас (до Польщі – ІФ) приїхала група прокурорів, делегованих Трибуналом у Гаазі, для ознайомлення з обставинами справи. Вони збирають докази", – розповів Дуда під час конференції у четвер.

Він також наголосив, що "доказів багато", і що "все це збирається. Робота триває". Президент Польщі вірить, що "це призведе до дуже серйозних обвинувальних актів".

"Я вірю, що винних у воєнних злочинах злочинців буде засуджено - винних у війні, яка зараз відбувається в Україні внаслідок цього бандитського російського нападу", - підсумував Дуда.

Джерела: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/10/remarks-by-vice-president-harris-and-president-andrzej-duda-of-poland-in- joint-press-conference/

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