Події

22:25 10.03.2022

Мінцифри допомогло придбати необхідні для ЗСУ речі за кошти Криптофонду

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На гроші криптоспільноти, зібрані за ініціативою Міністерства цифрової трансформації для українських військових, уже придбано низку необхідних речей, повідомляє відомство у своєму Телеграм-каналі.

Мінцифри уточнює, що на зібрані кошти було закуплено, зокрема, 5550 бронежилетів і 500 пластин для них, 3125 тепловізорної та нічної оптик, 3427 медичних засобів, 410 тис. сухпайків, 500 касок, 60 рацій.

"У майбутньому цей список зростатиме. Також зібрані Криптофондом кошти буде витрачено на: інформаційну протидію російській пропаганді, світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні, кіберзахист і відновлення цифрової інфраструктури, забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів, придбання технічного обладнання" , - йдеться у повідомленні Мінцифри.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/2738

Теги: #допомога #зсу #мінцифри #криптофонд
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