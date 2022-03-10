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19:13 10.03.2022

Під час війни зросла кількість опіків, зросла потреба у пересадці шкіри - МОЗ

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Під час війни зросла кількість опіків і зросла потреба у пересадці шкіри, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, яке затвердило стандарти виготовлення алотрансплантатів шкіри.

"Затвердили примірні стандартні операційні процедури з технології вилучення, обробки та консервування анатомічного матеріалу у вигляді шкіри для виготовлення алотрансплантатів шкіри", - зазначено у повідомленні МОЗ на його сайті.

Відомство зазначає, що це рішення продиктоване реаліями воєнного часу: частішають обстріли житлових кварталів, потрапляння в цивільні об'єкти інфраструктури, зростає кількість постраждалих внаслідок військової агресії РФ.

"Як наслідок збільшується кількість опіків і необхідність пересадки анатомічного матеріалу у вигляді шкіри", - констатує МОЗ.

Теги: #війна #опіки #стандарти
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