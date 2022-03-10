Події

19:09 10.03.2022

ЄС вітає створення Комісії з розслідування в рамках Ради ООН з прав людини у зв'язку зі злочинами РФ в Україні - посол ЄС

1 хв читати

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас наголосив, що Росію буде притягнуто до відповідальності за серйозні порушення та воєнні злочини в Україні.

"ЄС вітає створення Комісії з розслідування в рамках Ради ООН з прав людини та початок розслідування прокурором Міжнародного кримінального суду. Росію буде притягнуто до відповідальності за ці серйозні порушення та воєнні злочини", - написав він у своєму Twitter у четвер.

Раніше в Європейському Союзі засудили "найрішучішим чином" обстріл пологового будинку в Маріуполі, як і інші жахливі злочини, вчинені російськими збройними силами в Україні, висловивши впевненість, що винних буде покарано.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля та європейського комісара Янеза Ленарчича, поширеній у четвер у Брюсселі.

Джерело: https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1501957308808630272

Теги: #рф #єс #розслідування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 10.03.2022
Шмигаль очікує від Данії підтримки членства України в ЄС

Шмигаль очікує від Данії підтримки членства України в ЄС

19:32 10.03.2022
Президент Єврокомісії зустрілася з українськими біженцями та запевнила, що ЄС завжди буде на їхньому боці

Президент Єврокомісії зустрілася з українськими біженцями та запевнила, що ЄС завжди буде на їхньому боці

19:21 10.03.2022
Збитки України від руйнувань через вторгнення РФ сягнули $100 млрд - радник президента

Збитки України від руйнувань через вторгнення РФ сягнули $100 млрд - радник президента

19:20 10.03.2022
Майбутнє України має бути в ЄС - президент Литви

Майбутнє України має бути в ЄС - президент Литви

19:02 10.03.2022
Оцінка заявки України на статус кандидата в ЄС – питання місяців або років – прем'єр Нідерландів

Оцінка заявки України на статус кандидата в ЄС – питання місяців або років – прем'єр Нідерландів

18:48 10.03.2022
У ЄС засудили обстріл пологового будинку в Маріуполі та інші жорстокі злочини РФ в Україні, за які винних буде покарано, - заява ЄС

У ЄС засудили обстріл пологового будинку в Маріуполі та інші жорстокі злочини РФ в Україні, за які винних буде покарано, - заява ЄС

18:34 10.03.2022
ЗСУ збили черговий російський літак Су-25 - Міноборони

ЗСУ збили черговий російський літак Су-25 - Міноборони

18:25 10.03.2022
Україна з розумінням прийме капітуляцію РФ – Резніков

Україна з розумінням прийме капітуляцію РФ – Резніков

18:22 10.03.2022
Корпорація "Оболонь" розірвала співпрацю з РФ через її воєнну агресію в Україні

Корпорація "Оболонь" розірвала співпрацю з РФ через її воєнну агресію в Україні

18:05 10.03.2022
Найбільші агроасоціації України прийняті до європейської аграрної спільноти - ВАР

Найбільші агроасоціації України прийняті до європейської аграрної спільноти - ВАР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війна в Україні забрала життя щонайменше 549 цивільних, ще 957 поранено – ООН

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

Збитки України від руйнувань через вторгнення РФ сягнули $100 млрд - радник президента

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських окупантів – Генштаб ЗСУ

У ЄС засудили обстріл пологового будинку в Маріуполі та інші жорстокі злочини РФ в Україні, за які винних буде покарано, - заява ЄС

ОСТАННЄ

Макрон не вважає за можливе зараз запускати процедури вступу України до ЄС

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

Глава Міненерго закликав держави G-7 заморозити газові гроші РФ

Понад 80 тонн товарів першої потреби для біженців із постраждалих районів України виїхало з Польщі

Burger King припинив підтримку російської мережі

Верещук знову закликала світову спільноту врятувати Маріуполь від гуманітарної катастрофи

Мінспорту заявляє про руйнування та пошкодження молодіжної інфраструктури в різних областях

Війна в Україні забрала життя щонайменше 549 цивільних, ще 957 поранено – ООН

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

Макрон не очікує дипломатичного врегулювання ситуації в Україні "найближчим часом або найближчими днями"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА