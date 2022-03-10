ЄС вітає створення Комісії з розслідування в рамках Ради ООН з прав людини у зв'язку зі злочинами РФ в Україні - посол ЄС

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас наголосив, що Росію буде притягнуто до відповідальності за серйозні порушення та воєнні злочини в Україні.

"ЄС вітає створення Комісії з розслідування в рамках Ради ООН з прав людини та початок розслідування прокурором Міжнародного кримінального суду. Росію буде притягнуто до відповідальності за ці серйозні порушення та воєнні злочини", - написав він у своєму Twitter у четвер.

Раніше в Європейському Союзі засудили "найрішучішим чином" обстріл пологового будинку в Маріуполі, як і інші жахливі злочини, вчинені російськими збройними силами в Україні, висловивши впевненість, що винних буде покарано.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля та європейського комісара Янеза Ленарчича, поширеній у четвер у Брюсселі.

Джерело: https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1501957308808630272