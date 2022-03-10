"Укрзалізниця" відвантажила понад 60 вагонів гумдопомоги через Закарпатський обласний логістичний хаб

Закарпатський обласний логістичний хаб АТ "Укрзалізниця" (УЗ) відвантажив понад 60 вагонів гуманітарної допомоги, написав голова правління залізничного перевізника Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

"Це близько 3,6 тис. тонн продуктів харчування, предметів гігієни, теплого одягу, ковдр, матраців, карематів, медичних засобів", - наголосив він.

За словами Камишіна, зазначена гуманітарна допомога прибула на Закарпаття з Європи.

Джерело: https://t.me/zalizni_zminy/235