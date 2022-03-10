Події

19:04 10.03.2022

Успішно завершено евакуацію 234 дітей із вразливих груп із Київської, Запорізької та Кіровоградської областей до Польщі - Мінсоцполітики

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Міністерство соціальної політики заявляє про успішне завершення евакуації 234 дітей із вразливих груп із Київської, Запорізької та Кіровоградської областей до Польщі.

"Марина Лазебна, міністр соціальної політики, повідомила, що успішно завершено евакуацію до Польщі ще трьох груп дітей з Київської, Запорізької та Кіровоградської областей, до складу яких входять 234 дитини з уразливих груп та 39 осіб, що їх супроводжують", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що у складі групи діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інституційних установ медичної, освітньої та соціальної сфери.

"Всі діти розміщені на території Польщі у заздалегідь узгоджених місцях, забезпечені всім необхідним", - зазначають у відомстві.

Згідно з повідомленням, особи, що супроводжують, зобов'язані протягом одного робочого дня поставити дітей на консульський облік у консульській установі у країні перебування.

Теги: #евакуація #польща #мінсоцполітики
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