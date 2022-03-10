Події

17:41 10.03.2022

У МВС закликають українців приєднатися до пошуку майна російських чиновників за кордоном для подальшої його конфіскації

2 хв читати

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликав українців, а також громадян інших держав, які мають інформацію про належність того чи іншого майна в країнах ЄС та Північної Америки чиновникам з РФ, передавати ці відомості для перевірки з можливістю конфіскації зазначеної власності у росіян.

"Всі, у кого є інформація про власність російських чиновників та депутатів у Європейському Союзі, США, Канаді, інших цивілізованих країнах (і не дуже цивілізованих теж), повідомлятимуть про власність російських чиновників, депутатів, олігархів на пошту і на телеграм-бот проєкту "Наші - скрізь": @property_evil_bot, propertyevil@gmail.com", - написав Геращенко у Фейсбуці у четвер.

Він уточнив, що у повідомленнях необхідно зазначати адресу нерухомого майна або назву, номер рухомого майна - яхт, катерів, літаків, машин, а також інформацію про власників - реальних та підставних, їхні сторінки у соціальних мережах.

"Ми гарантуємо, що повідомлення будуть анонімними, крім тих випадків, коли довіритель сам наполегливо попросить повідомити про те, що саме він допоміг Україні компенсувати збитки від агресії Путіна. Далі ця інформація після попередньої перевірки передаватиметься до Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції України для організації арешту та конфіскації власності", - зазначив Геращенко.

Радник глави МВС додав, що у відомстві розраховують, що про власність російських чиновників, депутатів, олігархів повідомлятимуть і українці, й іноземці, зокрема громадяни РФ.

Джерело: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4902281096525365

Теги: #рф #мвс #майно #пошук
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 10.03.2022
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій до російських пропагандистів

Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій до російських пропагандистів

15:38 10.03.2022
Голова Миколаївської ОДА анонсував створення гарячої лінії для військовослужбовців РФ, які не стріляли у цивільних і "хочуть жити"

Голова Миколаївської ОДА анонсував створення гарячої лінії для військовослужбовців РФ, які не стріляли у цивільних і "хочуть жити"

15:26 10.03.2022
Кулеба сподівається, що Лавров передасть до Москви прохання України щодо дозволу гумдопомоги Маріуполю та 24-годинного припинення вогню

Кулеба сподівається, що Лавров передасть до Москви прохання України щодо дозволу гумдопомоги Маріуполю та 24-годинного припинення вогню

15:16 10.03.2022
Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

14:22 10.03.2022
З початку вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина, понад 100 дітей дістали поранень - Денісова

З початку вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина, понад 100 дітей дістали поранень - Денісова

14:17 10.03.2022
Окупанти змушують людей брати в них допомогу для демонстрації на пропагандистських каналах - Зеленський

Окупанти змушують людей брати в них допомогу для демонстрації на пропагандистських каналах - Зеленський

14:07 10.03.2022
Російські пропагандисти відповідатимуть так само, як і ті, хто скидав бомби на безневинних людей – Зеленський

Російські пропагандисти відповідатимуть так само, як і ті, хто скидав бомби на безневинних людей – Зеленський

13:48 10.03.2022
Кулеба: РФ домагається капітуляції України, але ми не здамося

Кулеба: РФ домагається капітуляції України, але ми не здамося

13:10 10.03.2022
Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні

Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні

13:01 10.03.2022
За минулу добу українська армія завдала противнику щонайменше сім потужних ударів - Арестович

За минулу добу українська армія завдала противнику щонайменше сім потужних ударів - Арестович

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ готується давати відсіч агресору - Кличко

Під час евакуації ізюмчан росіяни завдали авіаудару, ніхто не постраждав - поліція

Мінфін за 8 днів уклав 700 угод із військовими облігаціями на 5 млрд грн

Леонід Кучма: Лишаюся в Україні. Ми вже перемагаємо і це не зупинити

Україна запустила портал "Росія заплатить" щодо збору інформації про руйнування

ОСТАННЄ

Найбільші агроасоціації України прийняті до європейської аграрної спільноти - ВАР

"Енергоатом": Повідомлення про підключення ЧАЕС до енергосистеми Білорусі – фейк

Київ готується давати відсіч агресору - Кличко

Спеціальний механізм виплати субсидій, пільг та грошової допомоги в березні буде застосовано в окремих містах та районах 7 областей - Мінсоцполітики

Під час евакуації ізюмчан росіяни завдали авіаудару, ніхто не постраждав - поліція

Для порятунку економіки потрібно скасувати митницю, знизити невоєнні держвидатки та звільнити дороги на мирних територіях України від блокпостів – думка

Мінфін за 8 днів уклав 700 угод із військовими облігаціями на 5 млрд грн

Україна проситиме партнерів, щоб санкції проти Росії були прив'язані і до теми зриву евакуації гуманітарними коридорами - Верещук

Леонід Кучма: Лишаюся в Україні. Ми вже перемагаємо і це не зупинити

Україна запустила портал "Росія заплатить" щодо збору інформації про руйнування

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА