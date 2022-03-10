У МВС закликають українців приєднатися до пошуку майна російських чиновників за кордоном для подальшої його конфіскації

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликав українців, а також громадян інших держав, які мають інформацію про належність того чи іншого майна в країнах ЄС та Північної Америки чиновникам з РФ, передавати ці відомості для перевірки з можливістю конфіскації зазначеної власності у росіян.

"Всі, у кого є інформація про власність російських чиновників та депутатів у Європейському Союзі, США, Канаді, інших цивілізованих країнах (і не дуже цивілізованих теж), повідомлятимуть про власність російських чиновників, депутатів, олігархів на пошту і на телеграм-бот проєкту "Наші - скрізь": @property_evil_bot, propertyevil@gmail.com", - написав Геращенко у Фейсбуці у четвер.

Він уточнив, що у повідомленнях необхідно зазначати адресу нерухомого майна або назву, номер рухомого майна - яхт, катерів, літаків, машин, а також інформацію про власників - реальних та підставних, їхні сторінки у соціальних мережах.

"Ми гарантуємо, що повідомлення будуть анонімними, крім тих випадків, коли довіритель сам наполегливо попросить повідомити про те, що саме він допоміг Україні компенсувати збитки від агресії Путіна. Далі ця інформація після попередньої перевірки передаватиметься до Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції України для організації арешту та конфіскації власності", - зазначив Геращенко.

Радник глави МВС додав, що у відомстві розраховують, що про власність російських чиновників, депутатів, олігархів повідомлятимуть і українці, й іноземці, зокрема громадяни РФ.

Джерело: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4902281096525365