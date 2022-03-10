Події

17:01 10.03.2022

На армію через "Дію" зібрано 120 млн грн - Федоров

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На армію через "Дію" зібрано 120 млн грн - Федоров

120 млн грн зібрано через застосунок "Дія" на потреби української армії, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"120 мільйонів (гривень - ІФ) через "Дію" на армію зібрали ми з вами… Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть у фонд "Повернися живим", - написав Федоров у Телеграмі у четвер.

Він також розповів, що лише 9 березня один із регіональних офісів "Повернися живим" передав українським військовим 92 шоломи, 107 планшетів для артилеристів та операторів БПЛА, понад 50 рацій, півтора десятки одиниць нічної оптики, понад 20 квадрокоптерів, 12 комп'ютерів та ноутбуків, 4 саперні сумки та 29 комплектів термобілизни.

"Кожен шолом, бронік чи нічна оптика може врятувати життя нашим бійцям. Тому треба продовжувати підтримувати нашу армію", - зазначив Федоров.

Теги: #армія #дія
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