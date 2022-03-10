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16:48 10.03.2022

Війна Росії та України послабить зростання економіки єврозони, посилить інфляцію - Лагард

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Війна Росії та України послабить зростання економіки єврозони, посилить інфляцію - Лагард

Російська воєнна агресія в Україні вплине на економічну активність та інфляцію в єврозоні за рахунок підвищення цін на енергоресурси та сировинні товари, а також підриву міжнародної торгівлі та послаблення довіри, заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками засідання, що відбулося в четвер.

"Ступінь цих наслідків залежатиме від подальшого розвитку ситуації, від ефекту санкцій, що діють, та можливих подальших заходів", - сказала вона.

"Базовий сценарій ЄЦБ, що враховує перші оцінки наслідків війни, передбачає, що економіка єврозони цього року зросте лише на 3,7%, а не на 4,2%, як очікувалося раніше. ЄЦБ підвищив прогноз інфляції на поточний рік до 5,1% із 3,2%.

Теги: #лагард #європа #виступ #єцб
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