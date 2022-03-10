Учителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни - освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни.

"Уже з понеділка деякі заклади освіти відновлюють в умовах воєнного стану навчання після двотижневих канікул, зокрема - у дистанційному форматі. Але частина працівників закладів освіти через воєнні дії в нашій країні були вимушені виїхати за її межі. Й ми дедалі частіше отримуємо звернення від педагогічних працівників щодо того, чи мають вони право працювати дистанційно з-за кордону", - написав він у Facebook.

За словами омбудсмена, деякі не дуже обізнані в правовому плані керівники намагаються незаконно позбавляти українців права на працю, видаючи неграмотні накази про заборону дистанційної роботи для тих працівників, які наразі перебувають за межами України.

"Звертаємо увагу керівників і працівників навчальних закладів: згідно зі статтею 60-2 Кодекси законів про працю України, дистанційна робота - це форма організації праці, за якої працівник виконує роботу поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій", - наголосив Горбачов.

Він зазначив, що чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця співробітника в умовах дистанційної роботи.

"Отже, педагогічні працівники цілком правомірно з використанням дистанційних технологій можуть здійснювати педагогічну діяльність, перебуваючи за межами України", - заявив Горбачов.

Джерело: https://www.facebook.com/100057310125311/posts/448418907078443/?d=n