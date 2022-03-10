Події

14:30 10.03.2022

Учителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни - освітній омбудсмен

2 хв читати

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни.

"Уже з понеділка деякі заклади освіти відновлюють в умовах воєнного стану навчання після двотижневих канікул, зокрема - у дистанційному форматі. Але частина працівників закладів освіти через воєнні дії в нашій країні були вимушені виїхати за її межі. Й ми дедалі частіше отримуємо звернення від педагогічних працівників щодо того, чи мають вони право працювати дистанційно з-за кордону", - написав він у Facebook.

За словами омбудсмена, деякі не дуже обізнані в правовому плані керівники намагаються незаконно позбавляти українців права на працю, видаючи неграмотні накази про заборону дистанційної роботи для тих працівників, які наразі перебувають за межами України.

"Звертаємо увагу керівників і працівників навчальних закладів: згідно зі статтею 60-2 Кодекси законів про працю України, дистанційна робота - це форма організації праці, за якої працівник виконує роботу поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій", - наголосив Горбачов.

Він зазначив, що чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця співробітника в умовах дистанційної роботи.

"Отже, педагогічні працівники цілком правомірно з використанням дистанційних технологій можуть здійснювати педагогічну діяльність, перебуваючи за межами України", - заявив Горбачов.

Джерело: https://www.facebook.com/100057310125311/posts/448418907078443/?d=n

Теги: #навчання #дистанційка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 06.03.2022
Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ, одна з них у вільному доступі для українців – Шкарлет

Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ, одна з них у вільному доступі для українців – Шкарлет

22:08 01.03.2022
Польські навчальні заклади надаватимуть всебічну підтримку українським дітям та їх подальшому навчанню – міністр освіти Польщі

Польські навчальні заклади надаватимуть всебічну підтримку українським дітям та їх подальшому навчанню – міністр освіти Польщі

09:19 01.03.2022
Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

21:12 23.02.2022
МТСБУ провело навчання для співробітників Укртрансбезпеки

МТСБУ провело навчання для співробітників Укртрансбезпеки

18:57 21.02.2022
Освітній процес у школах підконтрольної частини Луганської та Донецької областей продовжується - Шкарлет

Освітній процес у школах підконтрольної частини Луганської та Донецької областей продовжується - Шкарлет

14:21 16.02.2022
Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ на Рівненщині

Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ на Рівненщині

11:28 15.02.2022
Росія продовжує військові навчання, що зачіпають практично всі округи та флоти, - Міноборони РФ

Росія продовжує військові навчання, що зачіпають практично всі округи та флоти, - Міноборони РФ

10:33 15.02.2022
Російські військові повідомили про початок повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань

Російські військові повідомили про початок повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань

07:44 15.02.2022
СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

07:34 12.02.2022
Понад 30 російських кораблів розпочали навчання зі стрільбами в Чорному морі

Понад 30 російських кораблів розпочали навчання зі стрільбами в Чорному морі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

Українські хакери оприлюднили інформацію про можливі зв'язки ФСБ РФ із проросійськими активістами в Херсоні - "Інформаційний спротив"

Держмитниця конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги

Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення міст

ОСТАННЄ

МОЗ об'єднало волонтерські ініціативи та запускає єдиний номер для дистанційних телефонних консультацій - Ляшко

Кулеба сподівається, що Лавров передасть до Москви прохання України щодо дозволу гумдопомоги Маріуполю та 24-годинного припинення вогню

Шмигаль розраховує на консолідовану підтримку від Сенату США у відповідності до проєкту бюджету, що передбачає військову та гуманітарну підтримку Україні

"Vodafone Україна" відновив зв'язок у Каховці

Гроссі про можливість зустрічі Україна-МАГАТЕ-РФ: поки що немає рішення з цього приводу

Держмитниця передала ЗСУ 650 конфіскованих автомобілів на 105 млн грн

Від початку війни агресор обстріляв 63 українські лікарні, 5 медиків загинули – Ляшко

Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

УВКБ ООН уже отримало понад $300 млн із $500 млн запитаних для біженців України

З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА