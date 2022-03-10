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14:26 10.03.2022

Держмитниця конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги

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Держмитниця конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги

Державна митна служба конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги замість штрафу, як це було у мирний час, повідомив перший заступник голови відомства Олександр Шуцький.

"Держмитниця та військова адміністрація попереджають: якщо раніше це був просто протокол про порушення митних правил і штраф, то наразі товар буде конфісковано, і транспортні засоби будуть також конфісковані", – сказав він під час пресбрифінгу в Закарпатській області в четвер.

Шуцький додав, що конфісковане майно буде передано згодом Збройним силам України (ЗСУ) та військовій адміністрації.

Перший заступник голови Держмитниці уточнив, що з початку повномасштабної військової агресії РФ спроб видати контрабанду за гумдопомогу було небагато. Отже, контрабандисти намагалися за спрощеною процедурою без митних платежів провезти товари побутової хімії, продукти харчування, товари гігієни, елітні товари.

"Ми бачимо, що розпочалися спроби прикривати громадськими організаціями та гуманітарними вантажами (комерційні постачання – ІФ). Тому попереджаємо", – наголосив він.

 

Теги: #контрабанда #митниця #гумдопомога
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