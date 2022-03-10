Події

11:58 10.03.2022

Стефанчук: Вихід РФ із Ради Європи означає, що вона за крок до повернення смертної кари для своїх громадян

1 хв читати

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що анонсований Росією вихід із членства Ради Європи може означати, що ця країна перебуває за крок до повернення смертної кари для своїх громадян.

"Анонсований Росією вихід з членства Ради Європи може означати багато що, зокрема: Росія офіційно не вважає себе частиною цивілізованої Європи, не поділяє її принципів та засад; Росія не обтяжуватиме себе рекомендаціями органів РЄ, зокрема Венеційської комісії; Росія за крок до повернення смертної кари для своїх громадян", - написав Стефанчук у Facebook у четвер.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/375774287702749

Теги: #рада #росія #рє
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 10.03.2022
Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича, Дерипаски, Сєчина, Костіна, Міллера, Токарєва, Лебедєва

Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича, Дерипаски, Сєчина, Костіна, Міллера, Токарєва, Лебедєва

09:25 10.03.2022
Росія не братиме участі в роботі Ради Європи - МЗС

Росія не братиме участі в роботі Ради Європи - МЗС

07:24 10.03.2022
Українська армія утримує наступ супротивника на трьох напрямках, веде кругову оборону Маріуполя – Генштаб

Українська армія утримує наступ супротивника на трьох напрямках, веде кругову оборону Маріуполя – Генштаб

07:01 10.03.2022
ЗС України стримують масований наступ російських окупаційних військ на всіх напрямках - Міноборони

ЗС України стримують масований наступ російських окупаційних військ на всіх напрямках - Міноборони

00:17 10.03.2022
Зеленський обговорив із Джонсоном посилення санкційного тиску на Росію

Зеленський обговорив із Джонсоном посилення санкційного тиску на Росію

23:49 09.03.2022
Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини Росією в Україні, які потім буде використано в міжнародних судах

Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини Росією в Україні, які потім буде використано в міжнародних судах

23:15 09.03.2022
МСЕ виключила представників Росії з кандидатів на посади в Дослідних комісіях Сектору стандартизації

МСЕ виключила представників Росії з кандидатів на посади в Дослідних комісіях Сектору стандартизації

22:12 09.03.2022
Опозиція у ФРН закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

Опозиція у ФРН закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

22:11 09.03.2022
Верещук: Росія прикривається українцями як живим щитом, а світ мовчки спостерігає

Верещук: Росія прикривається українцями як живим щитом, а світ мовчки спостерігає

22:06 09.03.2022
Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог Путіна до України

Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні

Автобуси для евакуації цивільних виїхали до Бучі – міськрада

Українські військові розбили танковий полк російських військ і ліквідували командира Захарова у Броварському районі - ГУР МО

В Енергодар і Маріуполь знову вирушила гуманітарна колона з Запоріжжя – голова обладміністрації

ОСТАННЄ

Лавров обговорить із відповідними органами гуманітарний коридор із Маріуполя - Кулеба

Припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог Путіна до України

Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні

Кабмін дозволив відтермінування митних платежів під час імпорту ліків та низки продуктів і товарів - постанова

"Укренерго" успішно впорається з ремонтом пошкоджених російськими загарбниками ліній енергопостачання ЧАЕС без допомоги Білорусі

Тривають бої на території Броварського району, окупант продовжує накопичувати війська і техніку – Київська ОВА

ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ РФ ПРИВ'ЯЗАНЕ ДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПУТІНА ДО УКРАЇНИ

КУЛЕБА ТА ЛАВРОВ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ НА 24 ГОДИНИ, АЛЕ НЕ ДОСЯГЛИ ПРОГРЕСУ В ЦЬОМУ ПИТАННІ

ЛАВРОВ ОБГОВОРИТЬ ІЗ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР ІЗ МАРІУПОЛЯ - КУЛЕБА

МЗС України закликало 50 великих транснаціональних компаній переглянути рішення про продовження діяльності в РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА