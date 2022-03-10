Стефанчук: Вихід РФ із Ради Європи означає, що вона за крок до повернення смертної кари для своїх громадян

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що анонсований Росією вихід із членства Ради Європи може означати, що ця країна перебуває за крок до повернення смертної кари для своїх громадян.

"Анонсований Росією вихід з членства Ради Європи може означати багато що, зокрема: Росія офіційно не вважає себе частиною цивілізованої Європи, не поділяє її принципів та засад; Росія не обтяжуватиме себе рекомендаціями органів РЄ, зокрема Венеційської комісії; Росія за крок до повернення смертної кари для своїх громадян", - написав Стефанчук у Facebook у четвер.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/375774287702749