Події

11:32 10.03.2022

Понад половина парафіян УПЦ МП підтримують розірвання зв'язків із РПЦ – соцопитування "Рейтингу"

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63% українців підтримують ідею розриву зв'язків Української православної церкви (Московського патріархату) із Російською православною церквою, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 8-9 березня.

Не підтримують цю ідею – лише 10%. Ще 18% відповіли, що їм байдуже, 9% - важко відповісти.

Водночас серед парафіян УПЦ (МП) також більше ніж половина (52%) підтримують розірвання зв'язків із РПЦ. 24% кажуть, що їм байдуже, і лише 13% із них проти розриву. Менше прихильників розриву серед невіруючих та атеїстів (за 50%, проти 39%).

Підтримка розриву УПЦ (МП) та РПЦ абсолютно домінує на заході (76%), у центрі (70%) та на півдні (52%) країни, лише на сході вона домінує відносно: 41% за розрив, 31% проти.

Під час дослідження було опитано 1 200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.

Теги: #війна #соцопитування
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