Події

11:27 10.03.2022

Захищати Україну допомагають 80% українців – соцопитування "Рейтингу"

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Захищати Україну допомагають 80% українців – соцопитування "Рейтингу"

Понад 80% громадян України заявляють, що якось допомагають у захисті України, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 8-9 березня.

Зокрема, 39% опитаних наразі допомагають людям та армії як волонтери, 37% – допомагають фінансово. Ще 18% беруть участь в інформаційному спротиві, 12% продовжують працювати у критичній інфраструктурі. 10% респондентів повідомили, що учасники територіальної оборони.

Лише 19% відповіли, що не можуть допомагати наразі країні. Найчастіше це старші люди. Однак і серед старших більшість сьогодні залучена до спротиву.

Абсолютна більшість (97%) опитаних планує залишатися в Україні найближчим часом.

Під час дослідження було опитано 1 200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.

Теги: #війна #соцопитування
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