Події

07:33 10.03.2022

Україна отримала понад 450 тонн медикаментів на суму понад $10 млн – Єрмак.

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Міністерство охорони здоров'я скоординувало через дипломатичні установи понад 450 тонн медикаментів на суму понад 10 млн дол. США, отриманих від Польщі, Латвії, Литви, Великої Британії, Ізраїлю, Данії та міжнародних організацій (ВООЗ, ЮНІСЕФ, "Лікарі без кордонів"), повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Водночас він зазначив, що завдяки активній роботі Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань було залучено від компанії, яка побажала залишитися неназваною, 40 тисяч коробок ліків, які передали до медзакладів Києва.

"Штаб налагодив співпрацю між МОЗ та МВС і ЗСУ. Тепер потреби в ліках для наших військових забезпечуються з усіх складів МОЗ. Між цими міністерствами налагоджений оперативний обмін ліками", – сказав Єрмак.

Крім того, до надання допомоги Україні приєдналися дві великі міжнародні організації – "Карітас" та проект міжнародної технічної допомоги "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що виконується Alinea International Ltd. за підтримки уряду Канади.

"Спільно з Посольством Грузії та організацією "Карітас" розпочали доставку вантажів для забезпечення потреб громадян, які звертаються на платформу "Сприяння", зокрема через гарячу лінію. Організація "Карітас" вже відвантажила першу допомогу в Одесу, Запоріжжя, Дніпро, Київ", – наголосив голова ОП.

Допомога надходить і від компаній Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, Біофарма, Stada, Фармак, Galexis (Швейцарія), Фонду Ріната Ахметова, клініки Ernst von Bergmann (Німеччина). Данія надала 19 автомобілів швидкої допомоги.

Разом із тим, як зазначається в повідомленні, станом на 9 березня на гуманітарний рахунок Національного банку України надійшло 81,2 млн. грн., 905,9 тис. євро, 604,1 тис. дол. та 6,8 тис. фунтів стерлінгів.

Теги: #світ #допомога #медикаменти
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