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07:24 10.03.2022

Українська армія утримує наступ супротивника на трьох напрямках, веде кругову оборону Маріуполя – Генштаб

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Українська армія утримує наступ супротивника на трьох напрямках, веде кругову оборону Маріуполя – Генштаб

Українська армія утримує сили супротивника у трьох операційних районах, продовжує захищати Київ, Харків, Охтирку та Маріуполь. Повітряні сили ЗСУ завдають противнику відчутних збитків у повітрі та на землі. Ворог деморалізований, збільшується кількість дезертирів, повідомили в Генштабі.

"Сили оборони України продовжують утримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування супротивника у південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя", - йдеться в зведенні Генштабу в Facebook у четвер уранці.

Водночас триває прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

У Сіверській області українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога у напрямку Києва.

У Генштабі наголосили, що угруповання сил і засобів оборони Києва перебуває у постійній готовності до відображення наступу противника, завдає вогневої поразки наступальним угрупованням окупантів та утримує певні оборонні рубежі.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямку Кривого Рогу, Миколаєва, Вознесенська та Нововоронцовки (Херсонської області).

"За іншими напрямками угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони", – зазначили українські військові.

"Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відображає ракетно-бомбові удари та знищує засоби повітряних атак противника, здійснює протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі констатували, що супротивник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізовано. Значно збільшилася кількість випадків дезертирства та мародерства.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Теги: #війна #росія #ситуація
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