Події

07:06 10.03.2022

ЮУАЕС працює в штатному режимі – пресслужба станції

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Южно-Українська АЕС у м. Первомайськ (Миколаївська обл.) функціонує у штатному режимі, радіаційний тло в нормі, повідомили у прес-службі станції.

"Станом на 10 березня 2022 року енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання та персоналу, що його експлуатує, немає", - йдеться в ранковому зведенні, оприлюдненому в четвер вранці.

Наголошується, що радіаційний фон на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних фонових значень, заміряних до пуску АЕС. "Станом на 10 березня він становить 0,12 мкЗв/год. Викиди та скидання радіоактивних речовин у довкілля не перевищують встановлені допустимі значення", – уточнили на ЮУАЕС.

Теги: #ситуація #юуаес
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