З Волновахи та Старомлинівки 9 березня евакуювали 143 особи – ДСНС

З 2 до 9 березня з Волновахи та сусідніх сіл евакуйовано майже 4 тис. людей, за минулу добу вивезли 143 особи, повідомили у ДСНС України.

"Від 2 березня рятувальники Донбасу беруть участь в організації та проведенні евакуації мирного населення з Волновахи та прилеглих сіл. За цей період було врятовано вже 3972 особи", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у четвер уранці.

Рятувальники наголосили, що обстріли не припиняються, окупанти зривають домовленості про "Зелені коридори" і мешканці не можуть самостійно залишити зруйновані населені пункти.

"Тому 9 березня спільними зусиллями співробітників ДСНС, волонтерів, військових, Національної поліції та Донецької облдержадміністрації було евакуйовано до міста Покровськ 143 мешканців м. Волноваха та с. Старомлинівка", – уточнили в ДСНС.

В інформації наголошується, що всіх врятованих нагодували, обігріли та забезпечили всім необхідним. Психологи Головного управління надали психологічну допомогу. Більшість евакуйованих людей виїхали в Дніпро евакуаційним рейсом від Укрзалізниці.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA