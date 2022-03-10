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00:37 10.03.2022

МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні - фонд

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Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у ніч на четвер схвалила екстрену фінансову підтримку України у розмірі $1,4 млрд США (SDR1005,9 млн) у рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.

"Ця виплата в рамках RFI, еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають у зв'язку з наслідками війни, що триває, і надасть критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі, відіграючи роль каталізатора для фінансування від інших партнерів", – зазначається в релізі фонду.

Теги: #мвф #фіндопомога
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