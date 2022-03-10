Зеленський: Вдалося організувати три гумкоридори та врятувати близько 35 тис. людей

Україна змогла організувати роботу трьох гуманітарних коридорів та врятувати близько 35 тисяч людей із міст Суми, Енергодар та Київської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів. З міста Суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодара. Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей", – сказав глава держави у своєму відеозверненні в ніч із середи на четвер.

За його словами, 10 березня планують відкрити ще шість гуманітарних коридорів, щоб вивезти людей, зокрема з Маріуполя, Ізюма та Волновахи.

"(Їх необхідно – ІФ) вивезти у безпечні міста нашої вільної України. І я впевнений, що кожен українець, чиєї допомоги ці люди потребують, зробить усе можливе, щоб вони відчували наше піклування. Поки не зможуть повернутися додому", – зазначив Зеленський.

Джерело: https://youtu.be/GQyVOnuE8ec