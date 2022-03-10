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00:28 10.03.2022

В Україну доставили другу партію обладнання Starlink, батареї та генератори від SpaceX

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В Україну доставили другу партію станцій супутникового інтернету Starlink, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Мене надихає, що така людина, як Ілон Маск (співзасновник компанії SpaceX - ІФ), дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну. Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим і підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що війна робить неможливе можливим і в негативному, і в позитивному сенсі.

У свою чергу у твіттері у відповідь на пост Федорова Ілон Маск написав, що разом зі станціями Starlink також було відправлено адаптери живлення для автомобільних прикурювачів, сонячні/акумуляторні блоки та генератори для місць, де немає електрики.

Як повідомлялося, раніше Маск відмовився блокувати російські інформаційні агенції в мережі StarLink.

Перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула в Україну 1 березня 2022 року.

Starlink став активним на території України 27 лютого 2022 року.

Джерело: https://t.me/zedigital/1314

https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1501648932824301570/photo/1

Теги: #сша #постачання #starlink
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