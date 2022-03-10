Події

00:25 10.03.2022

"Тріолан" тимчасово не працює у низці українських міст

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Інтернет-провайдер "Тріолан" тимчасово не надає доступу до мережі інтернет через збої в роботі мережі.

"Шановні користувачі! Інформуємо про те, що зараз спостерігається часткова або повна відсутність доступу до мережі. Займаємось відновленням", - йдеться в повідомленні у телеграм-групі для абонентів провайдера.

За даними користувачів, інтернет відсутній у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, Білій Церкві та низці інших міст.

Джерело: https://t.me/triolan_me_chat/380343

Теги: #провайдер #інтернет #збій
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