"Тріолан" тимчасово не працює у низці українських міст

Інтернет-провайдер "Тріолан" тимчасово не надає доступу до мережі інтернет через збої в роботі мережі.

"Шановні користувачі! Інформуємо про те, що зараз спостерігається часткова або повна відсутність доступу до мережі. Займаємось відновленням", - йдеться в повідомленні у телеграм-групі для абонентів провайдера.

За даними користувачів, інтернет відсутній у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, Білій Церкві та низці інших міст.

Джерело: https://t.me/triolan_me_chat/380343