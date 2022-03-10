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00:14 10.03.2022

Зеленський: Авіабомба на пологовий будинок у Маріуполі – це остаточний доказ геноциду українців

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл пологового будинку в Маріуполі російськими окупантами є остаточним доказом геноциду українців, та закликав європейських партнерів посилювати санкції проти Росії з метою припинення війни.

"Російські бомби впали на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Дитячу лікарню. Працюючий пологовий будинок! Будівлі зруйновані. Станом на цей час – 17 поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатись від повітряної тривоги. Від 500-кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на наші українські міста. І вже багато разів. Дитяча лікарня. Пологовий будинок. Чим вони загрожували Російській Федерації? Що це за країна така – Російська Федерація, яка боїться лікарень, боїться пологових будинків та знищує їх? Там що, були маленькі бандерівці? Вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову? Хтось у пологовому будинку принижував російськомовних? Що це було? Денацифікація клініки?" – сказав глава держави у своєму відеозверненні у ніч із середи на четвер.

Він наголосив, що все, що російські окупанти роблять із Маріуполем, – це вже за межею звірства.

"Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці! Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося в Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте. А отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну", – додав Зеленський.

Джерело: https://youtu.be/GQyVOnuE8ec

Теги: #геноцид #світ #зеленський
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