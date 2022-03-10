Генсек ООН після нападу на лікарню в Маріуполі закликав негайно припинити кровопролиття

Напад у середу на лікарню в Маріуполі, де розташовані пологове та дитяче відділення, жахає, заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш.

"Цивільні особи платять найвищу ціну за війну, яка не має до них жодного стосунку", - написав він у твіттері.

"Це безглузде насильство має зупинитися. Припиніть кровопролиття негайно", - закликав Генсек ООН.

Як повідомлялося з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок авіанальоту російських військ на пологовий будинок у центрі Маріуполя 17 людей серед персоналу та породілей отримали поранення. За його словами, авіаналіт було здійснено під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, зокрема, був підтверджений і росіянами, для роботи в місті гуманітарних коридорів.