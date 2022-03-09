Ціни на соціально значущі товари в Україні за 28/02-4/03 зросли в середньому на 3,1% – Мінекономіки

Ціни 30 соціально значущих товарів – від продуктів харчування до ліків та пального – за період з 28 лютого до 4 березня зросли в середньому в Україні на 3,1%, повідомляє Мінекономіки.

За його даними, найбільше – на 14,1% – подорожчав скраплений газ для автомобілів.

Ціна на цибулю зросла на 9%, на пшоно – на 8,1%, на моркву – на 5,9%, імпортні жарознижувальні та знеболювальні – на 5,6%, макарони з м'яких сортів – на 5,5% та гречану крупу – на 5,3%.

За даними Мінекономіки, водночас етанол подешевшав на 4%, молоко – на 2,2%, птиця – на 1,8%, яловичина – на 1,4%.

За даними відомства, середнє зростання цін у Києві за зазначений період становить 4,5%, у Львові – 7,3%.

Якщо порівнювати з середніми цінами в країні, то у столиці ціни були вищими на 9,2%, а у Львові – на 2,5%.

Як повідомлялося, Україна на період дії воєнного стану доручила обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль над встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, серед яких, зокрема, борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, у цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло, сметана, яйця курячі, олія соняшникова та цукор кристалічний.

Крім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряків, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних та антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпального та скрапленого газу.