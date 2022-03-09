Події

23:06 09.03.2022

Ціни на соціально значущі товари в Україні за 28/02-4/03 зросли в середньому на 3,1% – Мінекономіки

2 хв читати

Ціни 30 соціально значущих товарів – від продуктів харчування до ліків та пального – за період з 28 лютого до 4 березня зросли в середньому в Україні на 3,1%, повідомляє Мінекономіки.

За його даними, найбільше – на 14,1% – подорожчав скраплений газ для автомобілів.

Ціна на цибулю зросла на 9%, на пшоно – на 8,1%, на моркву – на 5,9%, імпортні жарознижувальні та знеболювальні – на 5,6%, макарони з м'яких сортів – на 5,5% та гречану крупу – на 5,3%.

За даними Мінекономіки, водночас етанол подешевшав на 4%, молоко – на 2,2%, птиця – на 1,8%, яловичина – на 1,4%.

За даними відомства, середнє зростання цін у Києві за зазначений період становить 4,5%, у Львові – 7,3%.

Якщо порівнювати з середніми цінами в країні, то у столиці ціни були вищими на 9,2%, а у Львові – на 2,5%.

Як повідомлялося, Україна на період дії воєнного стану доручила обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль над встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, серед яких, зокрема, борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, у цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло, сметана, яйця курячі, олія соняшникова та цукор кристалічний.

Крім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряків, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних та антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпального та скрапленого газу.

Теги: #товари #ціни #моніторинг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 09.03.2022
Україна впровадила контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального

Україна впровадила контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального

00:17 09.03.2022
Член Єврокомісії не виключає регулювання цін на електроенергію в ЄС для захисту споживачів

Член Єврокомісії не виключає регулювання цін на електроенергію в ЄС для захисту споживачів

17:32 07.03.2022
Кабмін дозволив ОВА спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо

Кабмін дозволив ОВА спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо

14:05 06.03.2022
МОЗ дозволило продаж більшості рецептурних ліків без рецепта і запровадило моніторинг їхніх цін

МОЗ дозволило продаж більшості рецептурних ліків без рецепта і запровадило моніторинг їхніх цін

21:24 04.03.2022
Кабмін визначив "Укрзалізницю" платником за договорами з придбання продовольчих і медичних товарів для військових адміністрацій

Кабмін визначив "Укрзалізницю" платником за договорами з придбання продовольчих і медичних товарів для військових адміністрацій

17:03 03.03.2022
Встановлення цін в Україні у валюті є незаконним та аморальним – Нацбанк

Встановлення цін в Україні у валюті є незаконним та аморальним – Нацбанк

14:16 02.03.2022
Підйом цін на британське житло у лютому став рекордним в історії - Nationwide

Підйом цін на британське житло у лютому став рекордним в історії - Nationwide

19:56 28.02.2022
Кабмін суттєво розширив список товарів критичного імпорту, зокрема включено низку товарів військового призначення - Шмигаль

Кабмін суттєво розширив список товарів критичного імпорту, зокрема включено низку товарів військового призначення - Шмигаль

12:07 28.02.2022
Держпродспоживслужба закликала громадян повідомляти про завищені ціни на "соціальні" продукти харчування

Держпродспоживслужба закликала громадян повідомляти про завищені ціни на "соціальні" продукти харчування

21:21 10.02.2022
Енергорегулятор обвинуватив "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та ДТЕК у обвалі ціни електроенергії на ринку

Енергорегулятор обвинуватив "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та ДТЕК у обвалі ціни електроенергії на ринку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок і дітей з усіх куточків України – Арахамія

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

ОСТАННЄ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: АВІАБОМБА НА ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК – ЦЕ ОСТАТОЧНИЙ ДОКАЗ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ – ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПАРТНЕРАМ: ВИ МАЄ ПОСИЛЮВАТИ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ ТАК, ЩОБ У НЕЇ БІЛЬШЕ НЕ БУЛО ЖОДНОЇ МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖУВАТИ ЦЕЙ ГЕНОЦИД

Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини Росією в Україні, які потім буде використано в міжнародних судах

В Україні набув чинності закон, який дозволяє цивільним застосовувати зброю для спротиву збройній агресії РФ

МСЕ виключила представників Росії з кандидатів на посади в Дослідних комісіях Сектору стандартизації

Кулеба та глава МЗС Франції провели розмову перед зустріччю лідерів ЄС у Версалі

США повідомили Польщі, що не підтримують ідею передачі Україні літаків МіГ-29 - Пентагон

"Укрзалізниця" евакуювала близько 5 тис. людей із Лимана та сусідніх міст Донбасу

Близько 48 тис. людей евакуювали гуманітарними коридорами – К.Тимошенко

В Україну доставили другу партію обладнання Starlink - Федоров

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА