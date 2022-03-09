Події

22:11 09.03.2022

Верещук: Росія прикривається українцями як живим щитом, а світ мовчки спостерігає

1 хв читати

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні вже вкотре Росія зірвала спробу евакуювати українських громадян із найбільш небезпечних міст, де тривають бойові дії", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Зазначається, що попри досягнуті домовленості Росія постійно порушує режим припинення тиші й не дозволяє вивезти людей гуманітарними коридорами.

"Росія взяла наших громадян у заручники та прикривається ними, як живим щитом. При цьому світ мовчки спостерігає!", – цитує Верещук пресслужба відомства.

За її словами, українська сторона в запасі має мінімум два варіанти евакуації з Маріуполя: вивезти людей сушею, прорвавшись із Маріуполя до Запоріжжя (цей маршрут подано на розгляд до Червоного хреста); евакуювати жителів оточеного міста через море.

Теги: #люди #війна #росія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:28 09.03.2022
Через тиждень у "Дії" можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно - Шмигаль

Через тиждень у "Дії" можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно - Шмигаль

22:12 09.03.2022
Опозиція у ФРН закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

Опозиція у ФРН закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

22:06 09.03.2022
Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

21:13 09.03.2022
Вашингтон буде реагувати, якщо РФ вирішить націоналізувати підприємства, що покинули її ринок - Псакі

Вашингтон буде реагувати, якщо РФ вирішить націоналізувати підприємства, що покинули її ринок - Псакі

20:55 09.03.2022
За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

20:43 09.03.2022
В Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях починають відновлювати освітній процес – Міносвіти

В Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях починають відновлювати освітній процес – Міносвіти

20:27 09.03.2022
Виробник шоколаду Lindt зупиняє постачання до РФ

Виробник шоколаду Lindt зупиняє постачання до РФ

20:04 09.03.2022
Фахівці ОГТСУ через обстріл вже третю добу не можуть розпочати ремонт магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь

Фахівці ОГТСУ через обстріл вже третю добу не можуть розпочати ремонт магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь

19:54 09.03.2022
Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

19:28 09.03.2022
Глава МЗС Великої Британії виступає за повне відключення Росії від SWIFT

Глава МЗС Великої Британії виступає за повне відключення Росії від SWIFT

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок і дітей з усіх куточків України – Арахамія

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстрілюють блокпости в Миколаєві з боку Кропивницького – мер

Наступного тижня ми очікуємо першого траншу в 300 млн євро макрофінансової підтримки від ЄС, а через тиждень - другого - Шмигаль

Зеленський призначив послів України в Канаді, Австралії та Єгипті

В Україні через війну без електроенергії 723 тис. споживачів і без газу 233 тис. – Міненерго

Тероборона на Сумщині розбила 18 одиниць техніки противника, частину захопила – Генштаб

ЗС України повністю контролюють Дергачі Харківської області, ворог втратив чотири одиниці техніки - Синєгубов

Юн Сок Йоль переміг на виборах президента Республіки Корея

"Укртелеком" зняв обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях окрім Сумської, на Чернігівщині послуги тимчасово не надаються

Глава МЗС Італії: Війна Путіна має припинитися

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА