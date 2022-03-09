Верещук: Росія прикривається українцями як живим щитом, а світ мовчки спостерігає

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні вже вкотре Росія зірвала спробу евакуювати українських громадян із найбільш небезпечних міст, де тривають бойові дії", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Зазначається, що попри досягнуті домовленості Росія постійно порушує режим припинення тиші й не дозволяє вивезти людей гуманітарними коридорами.

"Росія взяла наших громадян у заручники та прикривається ними, як живим щитом. При цьому світ мовчки спостерігає!", – цитує Верещук пресслужба відомства.

За її словами, українська сторона в запасі має мінімум два варіанти евакуації з Маріуполя: вивезти людей сушею, прорвавшись із Маріуполя до Запоріжжя (цей маршрут подано на розгляд до Червоного хреста); евакуювати жителів оточеного міста через море.