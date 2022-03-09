В Україні через війну без електроенергії 723 тис. споживачів і без газу 233 тис. – Міненерго

Пошкодження через бойові дії станом на 18:00 середи позбавили електропостачання понад 1250 населених пунктів та близько 11 тис. трансформаторних підстанцій, або загалом понад 723 тисячі споживачів, повідомляє Міненерго України.

"Найскладнішою ситуація залишається в Донецькій області: без електроенергії понад 235 тисяч абонентів, повністю відключений від електропостачання Маріуполь", – йдеться у пресрелізі відомства.

Відповідно до нього з газопостачанням складна ситуація спостерігається у Донецькій, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях, а загалом в Україні залишаються без газопостачання близько 233 тис. споживачів.

Міненерго зазначило, що минулої доби вдалося відновити електропостачання близько 72 тис. споживачам, газопостачання – 4,83 тис. споживачів. Найбільш успішно відновлювальні роботи було проведено в Сумській області: відновлено електропостачання 62,8 тис. абонентам у 263 населених пунктах

Як повідомлялося, двома днями раніше, на 18.00 понеділка, без електропостачання було 742 тис. споживачів, без газопостачання – 238,2 тис.

"Частота ОЕС України підтримується на рівні 50 Гц. Незважаючи на вкрай критичну ситуацію, аварійно-відновлювальні бригади тривають у цілодобовому режимі ремонтувати обладнання та відновлювати енергопостачання", – зазначило Міненерго.