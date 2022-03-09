Події

22:01 09.03.2022

В Україні через війну без електроенергії 723 тис. споживачів і без газу 233 тис. – Міненерго

1 хв читати

Пошкодження через бойові дії станом на 18:00 середи позбавили електропостачання понад 1250 населених пунктів та близько 11 тис. трансформаторних підстанцій, або загалом понад 723 тисячі споживачів, повідомляє Міненерго України.

"Найскладнішою ситуація залишається в Донецькій області: без електроенергії понад 235 тисяч абонентів, повністю відключений від електропостачання Маріуполь", – йдеться у пресрелізі відомства.

Відповідно до нього з газопостачанням складна ситуація спостерігається у Донецькій, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях, а загалом в Україні залишаються без газопостачання близько 233 тис. споживачів.

Міненерго зазначило, що минулої доби вдалося відновити електропостачання близько 72 тис. споживачам, газопостачання – 4,83 тис. споживачів. Найбільш успішно відновлювальні роботи було проведено в Сумській області: відновлено електропостачання 62,8 тис. абонентам у 263 населених пунктах

Як повідомлялося, двома днями раніше, на 18.00 понеділка, без електропостачання було 742 тис. споживачів, без газопостачання – 238,2 тис.

"Частота ОЕС України підтримується на рівні 50 Гц. Незважаючи на вкрай критичну ситуацію, аварійно-відновлювальні бригади тривають у цілодобовому режимі ремонтувати обладнання та відновлювати енергопостачання", – зазначило Міненерго.

Теги: #енергія #звіт #забезпечення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 09.03.2022
Ліки на складах є, налагоджуємо логістику – перший заступник міністра охорони здоров'я

Ліки на складах є, налагоджуємо логістику – перший заступник міністра охорони здоров'я

21:00 01.03.2022
На сході України майже 40 тис. людей залишилися без світла та їжі, ворог не дає здійснити евакуацію – Монастирський

На сході України майже 40 тис. людей залишилися без світла та їжі, ворог не дає здійснити евакуацію – Монастирський

15:08 23.02.2022
Новий звіт щодо "Північного потоку-2" необхідний через зміну правової та політичної ситуації - Мінекономіки ФРН

Новий звіт щодо "Північного потоку-2" необхідний через зміну правової та політичної ситуації - Мінекономіки ФРН

16:44 16.02.2022
Рада підтримала підсумковий звіт ТСК із перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці"

Рада підтримала підсумковий звіт ТСК із перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці"

19:48 12.02.2022
Разумков: Зеленський або Єрмак мають ознайомити парламент із перебігом переговорів у рамках нормандського формату

Разумков: Зеленський або Єрмак мають ознайомити парламент із перебігом переговорів у рамках нормандського формату

14:43 07.01.2022
На Донеччині збройні формування не пропустили спостерігачів СММ ОБСЄ

На Донеччині збройні формування не пропустили спостерігачів СММ ОБСЄ

07:15 27.12.2021
Поблизу Горлівки озброєні формування не пропустили СММ ОБСЄ

Поблизу Горлівки озброєні формування не пропустили СММ ОБСЄ

13:33 07.12.2021
НАЗК закликає партію "Голос" утримуватися від спроб зірвати відновлення звітування партій

НАЗК закликає партію "Голос" утримуватися від спроб зірвати відновлення звітування партій

20:26 23.11.2021
Постраждалі від стихійних лих у 2019 році отримали $32 млрд безоплатної допомоги

Постраждалі від стихійних лих у 2019 році отримали $32 млрд безоплатної допомоги

15:14 18.11.2021
Рада має намір запустити всеукраїнську програму водозабезпечення на 2022-2026 роки

Рада має намір запустити всеукраїнську програму водозабезпечення на 2022-2026 роки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок і дітей з усіх куточків України – Арахамія

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

ОСТАННЄ

Наступного тижня ми очікуємо першого траншу в 300 млн євро макрофінансової підтримки від ЄС, а через тиждень - другого - Шмигаль

Опозиція у ФРН закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

Верещук: Росія прикривається українцями як живим щитом, а світ мовчки спостерігає

Зеленський призначив послів України в Канаді, Австралії та Єгипті

Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

Тероборона на Сумщині розбила 18 одиниць техніки противника, частину захопила – Генштаб

ЗС України повністю контролюють Дергачі Харківської області, ворог втратив чотири одиниці техніки - Синєгубов

Юн Сок Йоль переміг на виборах президента Республіки Корея

"Укртелеком" зняв обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях окрім Сумської, на Чернігівщині послуги тимчасово не надаються

Глава МЗС Італії: Війна Путіна має припинитися

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА