Верховна Рада не планує проводити пленарне засідання 10 березня – Корнієнко

Верховна Рада не планує проводити пленарне засідання 10 березня, а про намір скликати його народних депутатів буде попереджено заздалегідь, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"У нас не планувалося засідань сьогодні і не планується завтра. І з огляду на взагалі логістичну ситуацію в Україні воно буде оголошуватися за такий тимчасовий проміжок, щоб депутати встигли доїхати до місця його проведення. Ми розуміємо, що зараз будь-які переміщення Україною займають мінімум дві-три доби, враховуючи ситуацію з комендантською годиною, блок-постами, необхідну для того, щоб країна почувалася в безпеці", – сказав він в ефірі телеканалу "1+1" у середу ввечері.

За його словами, інформація про те, що парламент планував зібратися на пленарне засідання 9 березня "трохи спотворена", оскільки народні депутати "зараз перебувають у полях, причому частина з них - у бойових полях, у теробороні і не тільки", у зв'язку з чим комунікація між ними та керівництвом парламенту "дещо порушена".

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI