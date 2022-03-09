На станціях метро, які використовують як укриття, показуватимуть українське кіно – КМДА

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що на станціях метро, які використовують як укриття, показуватимуть українське кіно.

"На станціях метро, які сьогодні кияни використовують як укриття, показуватимуть українське кіно. Департамент культури спільно з державним кіноархівом "Довженко-Центр" сподіваються, що українське кіно зможе морально підтримати киян у ці скрутні для України часи", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Зазначається, що до програми кінопоказів увійшли стрічки різного жанру та епох.

"Для маленьких глядачів організатори підготували анімаційні фільми, а також комедії та фестивальне кіно для молоді і дорослих", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні покази заплановані на 14 станціях київського метро, а повноцінно працюють на станціях: "Сирець", "Дорогожичі", "Лук'янівська", "Площа Льва Толстого" та "Дружби Народів".

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/2473