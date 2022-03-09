Зеленський повідомив спікеру Палати представників США про гуманітарну кризу в Україні, спричинену діями РФ

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову зі спікером палати представників Ненсі Пелосі, поінформував про гуманітарну кризу, спричинену вторгненням РФ в Україну.

"У складний час уперше поспілкувався з Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство США у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку України", - написав президент у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1501625216518311938?s=21&fbclid=IwAR31cMPO3LTi8gaFm7tLx1_2hnKvjXMMZOJ8ORGsS4gB7PrRtr1VBDa