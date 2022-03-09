Події

20:42 09.03.2022

Зеленський повідомив спікеру Палати представників США про гуманітарну кризу в Україні, спричинену діями РФ

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Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову зі спікером палати представників Ненсі Пелосі, поінформував про гуманітарну кризу, спричинену вторгненням РФ в Україну.

"У складний час уперше поспілкувався з Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство США у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку України", - написав президент у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1501625216518311938?s=21&fbclid=IwAR31cMPO3LTi8gaFm7tLx1_2hnKvjXMMZOJ8ORGsS4gB7PrRtr1VBDa

Теги: #сша #підтримка #зеленський
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