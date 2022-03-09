Події

20:43 09.03.2022

В Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях починають відновлювати освітній процес – Міносвіти

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В Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях починають відновлювати освітній процес, та відкрито реєстрацію на навчання учнів із внутрішньо переміщених осіб.

"Сьогодні, 9 березня 2022 року, Департамент освіти та науки Івано-Франківської області відновив освітній процес у школах, установах профтехосвіти та закладах перед вищою освітою. Розпочато реєстрацію на навчання учнів із числа внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Також 14 березня у школах Львівської області відновлюється освітній процес.

"Департамент освіти та науки повідомляє, що згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, у закладах загальної середньої освіти Львівської області після завершення канікул відновлюється освітній процес", - йдеться у повідомленні.

Так, 9 березня кожен навчальний заклад має визначитись із формою навчання. І тому необхідно враховувати чинники безпеки учнів і педагогів, особливості діяльності кожної школи умовах воєнного стану.

Зазначається, що для учнів 7-11 класів навчальний процес розпочнеться 14 березня, а з 21 березня навчатись у школі зможуть учні 5-6 класів.

Окрім того, згідно з повідомленням Департаменту освіти та науки Одеської облдержадміністрації, з 14 березня у навчальних закладах Одеської області також відновлюється освітній процес.

Зазначається, що навчання буде організовано з використанням дистанційних технологій (за погодженням з Одеською обласною військовою адміністрацією).

Теги: #освіта #війна
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