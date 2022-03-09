Події

20:27 09.03.2022

Виробник шоколаду Lindt зупиняє постачання до РФ

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Швейцарський виробник шоколаду Lindt & Sprungli прийняв рішення тимчасово закрити магазини в РФ та призупинити постачання продукції на російський ринок, йдеться в повідомленні компанії.

Водночас компанія пообіцяла продовжувати підтримувати співробітників у Росії та залишатися з ними у тісному контакті.

Швейцарська Lindt & Spruengli AG – великий виробник преміального шоколаду. Компанія випускає продукцію на 11 фабриках у Європі та США.

У Росії, за даними локального сайту компанії, Lindt має дев'ять магазинів. Продукція також представлена у власному онлайн-магазині компанії та в торговельних мережах.

За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виручка ТОВ "Ліндт унд Шпрюнглі (Раша)" в 2020 році становила 2,68 млрд рублів, чистий збиток - 61 млн рублів.

Теги: #росія #шоколад #обмеження #компанія
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