Виробник шоколаду Lindt зупиняє постачання до РФ

Швейцарський виробник шоколаду Lindt & Sprungli прийняв рішення тимчасово закрити магазини в РФ та призупинити постачання продукції на російський ринок, йдеться в повідомленні компанії.

Водночас компанія пообіцяла продовжувати підтримувати співробітників у Росії та залишатися з ними у тісному контакті.

Швейцарська Lindt & Spruengli AG – великий виробник преміального шоколаду. Компанія випускає продукцію на 11 фабриках у Європі та США.

У Росії, за даними локального сайту компанії, Lindt має дев'ять магазинів. Продукція також представлена у власному онлайн-магазині компанії та в торговельних мережах.

За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виручка ТОВ "Ліндт унд Шпрюнглі (Раша)" в 2020 році становила 2,68 млрд рублів, чистий збиток - 61 млн рублів.