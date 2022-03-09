Події

20:25 09.03.2022

ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української держвлади на місцях – Генштаб ЗСУ

1 хв читати

Підрозділи інформаційної боротьби збройних сил РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується. Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях", - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Також, за наявною в українських військових інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їхньої готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ.

"Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - повідомили в Генштабі.

Водночас на північно-західному напрямку частина угруповань зі складу сил оборони України здійснює прикриття державного кордону з Білоруссю. Триває оборонна операція в Поліському та Волинському операційних районах.

Зазначено, що угруповання сил оборони Києва утримує визначені рубежі. У районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат. Також оборону тримає місто Чернігів.

На сході захисники України стримують противника у трьох операційних районах – Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268658365447249

Теги: #рф #оборона #вторгнення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 09.03.2022
Прем'єр Чехії: Міжнародна ізоляція Росія має посилитись

Прем'єр Чехії: Міжнародна ізоляція Росія має посилитись

20:55 09.03.2022
За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

20:45 09.03.2022
Discovery, NHK та TV5Monde призупинили свою діяльність у Росії

Discovery, NHK та TV5Monde призупинили свою діяльність у Росії

19:54 09.03.2022
Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

19:24 09.03.2022
Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

18:05 09.03.2022
Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

17:36 09.03.2022
Створення спеціального трибуналу дасть змогу притягти до відповідальності за злочини, пов'язані з воєнною агресією РФ - Венедіктова

Створення спеціального трибуналу дасть змогу притягти до відповідальності за злочини, пов'язані з воєнною агресією РФ - Венедіктова

17:28 09.03.2022
ESET припиняє продаж нових ліцензій рішень в РФ та Білорусі, надає EUR 500 тис. підтримки Україні через НУО

ESET припиняє продаж нових ліцензій рішень в РФ та Білорусі, надає EUR 500 тис. підтримки Україні через НУО

16:57 09.03.2022
Байден: США не братимуть участі в субсидуванні війни Путіна проти українського народу

Байден: США не братимуть участі в субсидуванні війни Путіна проти українського народу

16:51 09.03.2022
Деякі військовослужбовці російської армії виявили бажання залишитися в Україні

Деякі військовослужбовці російської армії виявили бажання залишитися в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок і дітей з усіх куточків України – Арахамія

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

ОСТАННЄ

"Укртелеком" зняв обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях окрім Сумської, на Чернігівщині послуги тимчасово не надаються

Глава МЗС Італії: Війна Путіна має припинитися

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

Верховна Рада не планує проводити пленарне засідання 10 березня – Корнієнко

На станціях метро, які використовують як укриття, показуватимуть українське кіно – КМДА

Вашингтон буде реагувати, якщо РФ вирішить націоналізувати підприємства, що покинули її ринок - Псакі

Шмигаль обговорив із прем'єрами Болгарії та Хорватії, а також канцлером Австрії протидію російській агресії

В Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях починають відновлювати освітній процес – Міносвіти

Зеленський повідомив спікеру Палати представників США про гуманітарну кризу в Україні, спричинену діями РФ

Виробник шоколаду Lindt зупиняє постачання до РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА