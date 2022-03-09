ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української держвлади на місцях – Генштаб ЗСУ

Підрозділи інформаційної боротьби збройних сил РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується. Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях", - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Також, за наявною в українських військових інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їхньої готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ.

"Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - повідомили в Генштабі.

Водночас на північно-західному напрямку частина угруповань зі складу сил оборони України здійснює прикриття державного кордону з Білоруссю. Триває оборонна операція в Поліському та Волинському операційних районах.

Зазначено, що угруповання сил оборони Києва утримує визначені рубежі. У районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат. Також оборону тримає місто Чернігів.

На сході захисники України стримують противника у трьох операційних районах – Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268658365447249