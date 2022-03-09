В Івано-Франківській та Львівській областях починають відновлювати освітній процес - Міносвіти

В Івано-Франківській та Львівській областях починають відновлювати освітній процес, і відкрито реєстрацію на навчання учнів із числа внутрішньо переміщених осіб.

"Сьогодні, 9 березня 2022 року, департамент освіти і науки Івано-Франківської області відновив освітній процес у школах, закладах профтехосвіти та закладах передвищої освіти. Розпочато реєстрацію на навчання учнів із числа внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

14 березня у школах Львівської області також відновлюється освітній процес.

"Департамент освіти і науки повідомляє, що згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, у закладах загальної середньої освіти Львівської області після завершення канікул відновлюється освітній процес", - йдеться у повідомленні.

Так, 9 березня кожен навчальний заклад має визначитись із формою навчання. І тому необхідно враховувати чинники безпеки учнів і педагогів, особливості діяльності кожної школи в умовах воєнного стану.

Зазначається, що для учнів 7-11 класів навчальний процес розпочнеться 14 березня, а з 21 березня навчатись у школі зможуть учні 5-6 класів.