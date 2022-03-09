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18:05 09.03.2022

До Києва почали прибувати автобуси з евакуйованими жителями населених пунктів Київщини, які найбільше постраждали від російського вторгнення – ДСНС

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До Києва почали прибувати автобуси з евакуйованими жителями населених пунктів Київщини, які найбільше постраждали від російського вторгнення – ДСНС

До Києва почали прибувати автобуси з евакуйованими жителями Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня та Бородянки - населених пунктів, які найбільше постраждали від вторгнення російської армії, повідомляє пресслужба Держслужби України з надзвичайних ситуацій у середу.

"Люди багато днів не могли покинути свої помешкання через бомбардування та обстріли, проте нарешті їм вдалося це зробити через організований "зелений коридор". Рятувальники їх зустрічають на залізничному вокзалі, надають їм необхідну психологічну допомогу та медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що на місці також відбувається координація, в евакуйованих запитують, у якому напрямку вони мають намір евакуюватися далі, після чого їх направляють у відповідні поїзди.

Окрім того, для цих людей на вокзалі організовано харчування.

"Робимо все можливе, щоб якомога більше людей отримали допомогу, якої громадяни так потребували", - підсумували в ДСНС.

 

Теги: #евакуація #київ #дснс
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