British American Tobacco призупинила роботу в Україні та інвестиції в РФ

British American Tobacco (BAT), один із найбільших виробників тютюнової продукції у світі, призупинив роботу та ділові операції в Україні через воєнне вторгнення Російської Федерації, водночас у РФ корпорація призупинить усі заплановані капіталовкладення та "раціоналізує своєю маркетингову діяльність".

Відповідну заяву оприлюднено на сайті корпорації в середу.

"В Україні ми призупинили всі ділові та виробничі операції та надаємо всю можливу підтримку і допомогу нашим колегам, включно з переїздом і тимчасовим розміщенням. У Росії у нас повно співробітників по всій країні, включно зі значним місцевим виробництвом. Наш бізнес у Росії продовжує працювати. Як основний принцип ми зобов'язані дбати про всіх наших співробітників у цей надзвичайно складний та невизначений час для них та їхніх сімей”, - зазначено в повідомленні ВАТ.

За її даними, у корпорації 1 тис. співробітників в Україні та 2,5 тис. у РФ.

"Ми призупинили всі заплановані капіталовкладення в Росію і зосередимося на нашому портфелі тютюнових виробів місцевого виробництва, включно з нашими виробами із тютюну, що нагрівається. Крім того, ми масштабуємо нашу діяльність відповідно до поточної ситуації, зокрема раціоналізуємо нашу маркетингову діяльність", - йдеться в повідомленні.

British American Tobacco (BAT) – велика міжнародна тютюнова компанія. Має фабрики у 42 країнах. Портфель компанії складається з глобальних брендів сигарет і дедалі більшого асортименту виробів з потенційно зниженим ризиком, зокрема продуктів у сегменті вейпінгу, систем для нагрівання тютюну та ін.

В Україні їй належить ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська обл.), заснована у 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики.

Експортує продукцію до Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Азербайджану, Сінгапуру.