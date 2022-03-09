Події

17:36 09.03.2022

Створення спеціального трибуналу дасть змогу притягти до відповідальності за злочини, пов'язані з воєнною агресією РФ - Венедіктова

2 хв читати

Для притягнення до відповідальності конкретних осіб за акти воєнної агресії на території України важливо створити спеціальний трибунал, наголошує генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"У Гаазі є суд ООН, який ми з вами дивимося з понеділка (7 березня в Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі про обвинувачення в геноциді – ІФ) та Міжнародний кримінальний суд (МКС). Компетенція суду ООН стосується притягнення до відповідальності держав, а МКС притягає до відповідальності конкретних осіб", - сказала генеральний прокурор на пресконференції в середу у Львові.

Вона нагадала, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту, але 39 країн зробили це за Україну та звернулися до МКС.

"Зараз розпочалося розслідування", - зазначила Венедіктова.

Вона наголосила, що Офіс генпрокурора співпрацює з Офісом прокурора МКС дуже давно, подано вже понад 20 заяв.

"Сказати, що швидко отримаємо рішення МКС, ми не можемо. Спершу – розслідування, потім ще буде суд", - додала генпрокурор.

Венедіктова пояснила, що компетенція МКС – це воєнні злочини, злочини проти людяності.

У цьому контексті генпрокурор повідомила: "Україна та Росія не є учасниками Римського статуту. Тому злочини агресії не зможе МКС розглянути, а для нас це найголовніше. Саме тому постає питання про можливе створення спеціального трибуналу".

"Ми сподіваємося, що за злочини, пов'язані з агресією, притягуватиме до відповідальності якийсь окрема міжнародна інституція", - підсумувала Венедіктова.

Теги: #рф #світ #трибунал
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 09.03.2022
Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

17:28 09.03.2022
ESET припиняє продаж нових ліцензій рішень в РФ та Білорусі, надає EUR 500 тис. підтримки Україні через НУО

ESET припиняє продаж нових ліцензій рішень в РФ та Білорусі, надає EUR 500 тис. підтримки Україні через НУО

16:57 09.03.2022
Байден: США не братимуть участі в субсидуванні війни Путіна проти українського народу

Байден: США не братимуть участі в субсидуванні війни Путіна проти українського народу

16:51 09.03.2022
Деякі військовослужбовці російської армії виявили бажання залишитися в Україні

Деякі військовослужбовці російської армії виявили бажання залишитися в Україні

16:34 09.03.2022
Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

16:34 09.03.2022
Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

15:42 09.03.2022
Quacquarelli Symonds припиняє співпрацю з російськими та білоруськими вишами у зв'язку з розв'язаною проти України війною

Quacquarelli Symonds припиняє співпрацю з російськими та білоруськими вишами у зв'язку з розв'язаною проти України війною

14:53 09.03.2022
Російська армія в Україні втрачає морально-вольові якості – Арестович

Російська армія в Україні втрачає морально-вольові якості – Арестович

14:51 09.03.2022
У Малині знайшли шостого загиблого внаслідок авіаудару 8 березня - ДСНС

У Малині знайшли шостого загиблого внаслідок авіаудару 8 березня - ДСНС

14:42 09.03.2022
Столтенберг застеріг РФ від атак на лінії постачань із країн НАТО в Україну

Столтенберг застеріг РФ від атак на лінії постачань із країн НАТО в Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку в Маріуполі, кількість постраждалих встановлюється

ООН прогнозує зростання кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні через війну до 6,7 млн

До Києва почали прибувати автобуси з евакуйованими жителями населених пунктів Київщини, які найбільше постраждали від російського вторгнення – ДСНС

Від авіаударів на Житомирщині загинуло 10 людей, зокрема двоє немовлят – Офіс генпрокурора

Зеленський про атаку російських військ на пологовий будинок Маріуполя: Скільки ще буде світ співучасником, ігноруючи терор?

ОСТАННЄ

Додаткові санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності 10 березня

В Івано-Франківській та Львівській областях починають відновлювати освітній процес - Міносвіти

Сенат Польщі закликав країни-члени ЄС підтримати інтеграцію України до ЄС - резолюція

Балаклія другу добу без води та електрики через російські обстріли - мер

Російські війська скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку в Маріуполі, кількість постраждалих встановлюється

Мінкультури оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів культурної спадщини

Мельниченко, Пумп'янський, Мошкович, Мазепін, Гур'єв, Конов, Полубояринов, Осеєвський потраплять під санкції ЄС - FT

ООН прогнозує зростання кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні через війну до 6,7 млн

З Ізюму під обстрілами вдалося евакуювати близько 250 людей – віцемер

"Укрзалізниця" скасовує сьогоднішній рейс Львів-Хелм через перевантаженість кордону, призначає додатковий рейс Дніпро-Львів.

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА