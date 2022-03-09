Створення спеціального трибуналу дасть змогу притягти до відповідальності за злочини, пов'язані з воєнною агресією РФ - Венедіктова

Для притягнення до відповідальності конкретних осіб за акти воєнної агресії на території України важливо створити спеціальний трибунал, наголошує генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"У Гаазі є суд ООН, який ми з вами дивимося з понеділка (7 березня в Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі про обвинувачення в геноциді – ІФ) та Міжнародний кримінальний суд (МКС). Компетенція суду ООН стосується притягнення до відповідальності держав, а МКС притягає до відповідальності конкретних осіб", - сказала генеральний прокурор на пресконференції в середу у Львові.

Вона нагадала, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту, але 39 країн зробили це за Україну та звернулися до МКС.

"Зараз розпочалося розслідування", - зазначила Венедіктова.

Вона наголосила, що Офіс генпрокурора співпрацює з Офісом прокурора МКС дуже давно, подано вже понад 20 заяв.

"Сказати, що швидко отримаємо рішення МКС, ми не можемо. Спершу – розслідування, потім ще буде суд", - додала генпрокурор.

Венедіктова пояснила, що компетенція МКС – це воєнні злочини, злочини проти людяності.

У цьому контексті генпрокурор повідомила: "Україна та Росія не є учасниками Римського статуту. Тому злочини агресії не зможе МКС розглянути, а для нас це найголовніше. Саме тому постає питання про можливе створення спеціального трибуналу".

"Ми сподіваємося, що за злочини, пов'язані з агресією, притягуватиме до відповідальності якийсь окрема міжнародна інституція", - підсумувала Венедіктова.