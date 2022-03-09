Події

16:08 09.03.2022

Окупанти вистрілили по Краматорську з "Іскандера", ракета збита, постраждалих немає - МВС

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Ракета, випущена з комплексу "Іскандер" у напрямку Краматорська Донецької області, збита в районі смт Ясногірка, повідомляється у Телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України у середу.

"Сьогодні вранці, 9 березня, у напрямку Краматорська російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер". Ракета була збита, хвостова частина комплексу впала на територію станції Шпичкине смт Ясногірка. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки" - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів категорично заборонено наближатися до предмета, пересувати його чи брати до рук, вдаряти по ньому.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/9234

Теги: #війна #краматорськ #іскандер
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