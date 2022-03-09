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15:38 09.03.2022

Російські атомники мають кричати про ситуацію із захопленням українських АЕС, але вони вперто мовчать - голова "Енергоатому"

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Російські атомники мають кричати про ситуацію із захопленням українських АЕС, але вони вперто мовчать - голова "Енергоатому"

НАЕК "Енергоатом" не має жодної підтримки з боку російських колег-атомників, хоча вони, безперечно, розуміють усю небезпеку та ризики бойових дій та захоплень українських АЕС військовими РФ, заявив голова компанії Петро Котін.

Ми дуже мало сподівань залишаємо на якусь підтримку з боку російських атомників, що вдасться до них достукатися. Історично як НАЕК ми перебуваємо під егідою Московського центру Всесвітньої асоціації операторів АЕС. Там дуже багато людей працюють у цьому центрі, які наразі мають просто кричати, що один із їхніх членів потрапив у таку ситуацію, коли його об'єкти бомблять, але ми не чуємо жодних голосів", - сказав він під час телемарафону "UAразом" у середу.

Щодо ситуації зі знеструмленням ЧАЕС, голова "Енергоатому" наголосив, що основна небезпека цього полягає у відсутності електропостачання сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1, де перебуває паливо, відвантажене з усіх енергоблоків ЧАЕС, понад 20 тис. паливних збірок.

"Воно потребує постійного охолодження, там відпрацьовано відповідну схему, охолодження здійснюється електричними насосами", - пояснив Котін.

Наразі, за словами Котіна, із загарбниками ведуть переговори про "зелений коридор" для того, щоб ремонтні бригади НЕК "Укренерго" могли усунути пошкодження ЛЕП та повернути електропостачання на ЧАЕС.

Як повідомлялося, системний оператор НЕК "Укренерго" вранці 9 березня повідомила, що Чорнобильська АЕС внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена діями російських окупантів. Бойові дії продовжуються, що унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергопостачання, зазначили в НЕК.

У свою чергу НАЕК "Енергоатом" у своєму Телеграм-каналі уточнила, що знеструмлення всіх ядерних об'єктів зони відчуження пов'язане з пошкодженням ЛЕП 750 кВ ЧАЕС - ПС "Київська", що також спричинило знеструмлення міста Славутич.

Теги: #атом #енергетика
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