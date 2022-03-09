Події

14:26 09.03.2022

Громадська рада Міносвіти просить міжнародні організації у сфері освіти закликати ЄС та НАТО убезпечити небо над Україною

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Громадська рада Міністерства освіти і науки України звернулася до міжнародних організацій у сфері освіти у зв'язку з повномасштабною війною, яку розпочала Російська Федерація за підтримки Республіки Білорусь.

"Український народ дає російським окупантам гідну відсіч, проте багато українців убито, інфраструктуру знищено. Зруйновано школи, дитячі садки та інші навчальні заклади. Як свідчить війна, освіта – правильний інструмент протидії пропаганді. Освіта має просувати цінності миру, демократії, любові та взаємоповаги", – йдеться у зверненні.

У зв'язку з цим Громадська рада в листі закликає колег звернутися до органів управління Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного договору та уряду країн із проханнями убезпечити українське небо шляхом направлення миротворчої авіації; сприяти виключенню Росії з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, ввести в Україну миротворчий контингент ООН; надавати Україні максимальну військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Теги: #міносвіти #небо #заклик
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