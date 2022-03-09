Події

14:02 09.03.2022

Окупанти не пустили гуманітарну колону на контрольовану ними частину Запорізької області - голова обладміністрації

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Окупанти не пустили гуманітарну колону на контрольовану ними частину Запорізької області - голова обладміністрації

Російські окупаційні війська, що зайняли м. Василівка Запорізької області, не пропустили українську гуманітарну колону, яка прямувала з Запоріжжя в зайняті ними міста, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Повністю було підготовлено колону, яка складалася з автобусів і п'яти вантажівок із гуманітарною допомогою. Ми її відправили, наші війська її пропустили, вона дійшла до Василівки, там її розвернули російські війська", - сказав Старух у відеозверненні, опублікованому в телеграмі в середу.

Водночас, за його словами, із зайнятого окупантами Енергодара Запорізької області в напрямку обласного центру виїхала колона з евакуйованими, також бажання виїхати було від жителів Василівки та Дніпрорудного. Голова обладміністрації висловив сподівання, що окупанти їх пропустять.

"Зараз іде колона з Енергодара - люди, багато автобусів із Дніпрорудного також хочуть виїхати, і хочуть виїхати з Василівки. Чекаємо, що росіяни пропустять - виконають свої обіцянки, випустять людей і створять цей гуманітарний коридор, щоб ті, хто має виїхати в Запоріжжя, могли це зробити. В Запоріжжі все підготовлено для їх прийому, ми на них чекаємо. Всі умови, відповідно, створимо, щоб вони почувалися як удома", - сказав Старух.

Теги: #область #евакуація #гумдопомога #запорізька
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