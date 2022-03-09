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13:53 09.03.2022

Конгрес США оприлюднив проєкт бюджету на 2022 рік, планує виділити $13,6 млрд на допомогу Україні

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Конгрес США оприлюднив проєкт бюджету на 2022 рік, планує виділити $13,6 млрд на допомогу Україні

Лідери Конгресу США оприлюднили законопроєкт про фінансування федерального уряду на 2022 фінансовий рік, що передбачає військову та гуманітарну допомогу Україні, а також виділення коштів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Пакет фінансових заходів обсягом $1,5 трлн передбачає виділення $13,6 млрд на допомогу Україні. Водночас приблизно половину цієї суми буде спрямовано на гуманітарну допомогу та підтримку економіки країни, решту - на оборонні потреби України та союзників США в країнах Балтії та Східній Європі, пише газета The Wall Street Journal.

Законопроєкт також визначає обсяги витрат США на оборону та інші статті видатків у 2022 році, він став результатом багатомісячних переговорів лідерів Демократичної та Республіканської партій.

Документ, зокрема, передбачає виділення $730 млрд на фінансування необоронних проєктів, що на $46 млрд більше, ніж у 2021 році, та є найвищим показником за чотири роки. На оборонні витрати передбачено $782 млрд – на $42 млрд більше, ніж роком раніше.

Крім того, розробники законопроєкту пропонують виділити $15,6 млрд на боротьбу з пандемією коронавірусу і в США, і в інших країнах світу. Серед заходів - підготовка до виникнення нових штамів коронавірусу та чергового стрибка кількості заражень.

Палата представників США, як очікується, проведе голосування щодо законопроєкту у середу та скерує його на розгляд до Сенату. Передбачається, що проєкт отримає схвалення обох палат Конгресу США, оскільки у переговорах щодо його структури брали участь лідери обох партій.

Теги: #бюджет #сша #проєкт
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