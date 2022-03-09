Події

13:18 09.03.2022

Японія координуватиме дії з G7 після рішення США відмовитися від нафти з РФ - прем'єр

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Прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Токіо після рішення Вашингтона більше не закуповувати енергоресурси в Росії має намір вести тісну координацію з країнами G7 з цієї тематики, повідомило в середу агентство "Кіодо".

Він зазначив, що в цій ситуації Японія має забезпечувати і постачання енергоносіїв, і національну безпеку, і додав, що при цьому Токіо перебуває в тісному контакті зі США.

Раніше Японія у зв'язку з російською воєнною агресією в Україні вже впроваджувала санкції проти РФ. Зокрема, МЗС Японії повідомило у вівторок, що до розширеного санкційного списку стосовно Росії внесено заборону на експорт в РФ обладнання для нафтопереробки. Також у середу міністр промисловості Японії Коіті Хагіуда сказав, що Токіо може розглянути можливість виходу з нафтогазових проектів на Сахаліні.

Напередодні президент Джо Байден оголосив, що США припиняють закуповувати нафту, газ, енергію з РФ.

Теги: #нафта #японія #росія #g7
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