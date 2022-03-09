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13:15 09.03.2022

Російські окупанти знизили темпи просування військ в Україні, однак не відмовилися від наступальної операції – Генштаб ЗСУ

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Російська армія знизила темпи просування своїх військ в Україні, вона зазнає втрат у живій силі й техніці, проте не відмовляється від наступальної операції, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції. Російський окупант несе втрати в живій сили та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що ворог намагається забезпечити сухопутний коридор між тимчасово окупованою територією АР Крим і континентальною частиною РФ, а також не залишає спроб вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Окрім того, наразі триває формування резервів противника в пунктах постійної дислокації з метою подальшого їх перекидання до визначених районів на території нашої держави.

"Згідно з наявною інформацією, ворог проводить перегрупування з метою підготовки до чергової спроби взяти Київ. Після невдалого наступу у напрямку на н.п. Фастів противник здійснює спроби відновлення наступальних дій на зазначеному напрямку", - додали в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268420482137704

Теги: #генштаб #наступ #вторгнення
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