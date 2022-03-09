Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція

Російські окупанти в середу відкрили вогонь по українських правоохоронцях та цивільних особах під час евакуації останніх із тимчасово зайнятого загарбниками Демидова (Київська обл.), повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Сьогодні під час евакуації людей з окупованого Демидова героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Окупанти відкрили вогонь у бік правоохоронців і мирного населення", - написав Нєбитов у фейсбуці.

Він зазначив, що заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим – своїм життям.

"Пишаємося мужністю та самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів нас не зупинить. Ми продовжимо служити та захищати, боронити свою Батьківщину та рятувати людей", - підсумував Нєбитов.